아일릿, 미모냥이들의 심장 어택 [TV10]

그룹 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)이 29일 오전 서울 강남구 도산대로에서 열린 '락피쉬웨더웨어x수잔팡' 협업 컬렉션 출시 기념 이벤트에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr