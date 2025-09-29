사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 모태솔로의 '더블 마라맛' 첫 연애에 숨겨진 충격적인 반전을 공개한다. 일일 탐정으로 합류한 엑소(EXO) 첸은 분노 섞인 소감을 전하며, '탐정들의 영업비밀' 팬을 인증한다.29일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 "모태솔로를 탈출했지만 남자친구가 바람을 피우는것 같아 불안하다"는 여성의 기막힌 사연이 다뤄진다. 의뢰인은 예쁜 외모에 능력까지 갖춘 완벽한 여성이었다. 그러나 연애를 만화와 드라마로만 배운 '모솔'로, 박보검·차은우 같은 남자와의 동화 같은 사랑을 꿈꾸고 있었다. 그러던 중 친구의 권유로 러닝 모임에 가입하게 됐고, 그곳에서 꿈꾸던 이상형의 남자를 만나 사귀게 됐다.그러나 연애 두 달 차부터 남자친구의 태도가 변하기 시작했다. 의뢰인은 "첫 키스 장소도 기억하지 못하고, 밤새 연락이 안된 적도 있다"며 불안감을 호소했다. 게다가 "그날 남자친구와 닮은 사람이 클럽에서 여자와 함께 있는 걸 봤다"는 친구의 제보까지 이어졌다.탐정단은 남자친구의 행적을 추적했고, 의뢰인이 알고 있던 집이 아닌 '또 다른 집'에서 다른 여성과 은밀한 만남을 즐기는 충격적인 현장을 포착한다. 그리고 조사를 이어가자 더욱 놀라운 사실들이 드러나며 모두를 경악하게 만든다. 데프콘은 "세상에 이런 일이 다 있냐"며 입을 다물지 못하고, 일일 탐정 엑소(EXO) 첸은 "앞으로 저 사람은 어떻게 연애를 하냐, 진짜 크게 혼나야 한다"며 격분한다.이날 일일 탐정으로 함께한 엑소 첸은 "사실 '사건 수첩' 사연을 전에도 본 적이 있다"며 '탐정들의 영업비밀' 팬을 자처한다. 이어서 그는 "정말 가슴이 미어터지는 것 같았다. 제가 제 가슴을 몇 번을 때렸는지 모르겠다"며 시청자들의 마음을 대변하는 소감을 전하기도 한다. 엑소 첸과 함께 하는 채널A '탐정들의 영업비밀'은 이날 오후 9시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr