사진=텐아시아DB

사진=ENA

지난해 8월 배진영 탈퇴 이후 4인조로 재편된 CIX(씨아이엑스)가 '케이팝업 차트쇼'에서 2관왕에 오르며 글로벌 팬들의 뜨거운 지지를 입증했다.CIX(BX, 승훈, 용희, 현석)는 지난 26일 방송된 ENA 음악 프로그램 '케이팝업 차트쇼'에 출연해 'ENA 팬즈 초이스(FANS CHOICE)'와 'ENA 케이팝업 베스트 뮤직(BEST MUSIC)' 상을 수상했다.이날 무대에서 CIX는 여덟 번째 EP 'GO Chapter 1 : GO Together(고 챕터 1 : 고 투게더)' 타이틀곡 '니가 궁금해'와 수록곡 'S.O.S'까지 2곡을 선보이며 컴백 활동의 열기를 이어갔다. 섹시미와 강렬한 카리스마를 아우르는 CIX의 파워풀한 퍼포먼스가 뜨거운 환호를 자아냈다.'ENA 팬즈 초이스', 'ENA 케이팝업 베스트 뮤직' 주인공으로 선정된 CIX는 "사랑하는 픽스(공식 팬덤명) 분들 덕분에 받게 된 상이다. 픽스에게 감사하다는 말 전해드리고 싶다. 그만큼 저희가 활동 마지막까지 열심히 해서 잘 마무리하겠다"라는 소감을 전했다.100% 팬 투표를 반영해 최다 득표율을 기록한 아티스트에게 주어지는 'ENA 팬즈 초이스'의 리워드로 CIX는 지난 26일부터 28일까지 3일간 서울 영등포 타임스퀘어 아트캔버스 전광판에 광고가 게재되는 기쁨을 안기도 했다.CIX는 이달 발매한 새 EP 타이틀곡 '니가 궁금해'로 각종 음악 방송과 콘텐츠에 출연하며 활발한 활동을 펼치고 있다. 특히 치명적인 끌림을 표현한 다이내믹한 안무와 유니크한 콘셉트로 짙어진 음악색을 선보여 글로벌 팬들의 호응을 얻었다.CIX는 오는 11월 1일과 2일 양일간 서울 티켓링크 1975 씨어터에서 다섯 번째 콘서트 'GO Together'를 개최하며 팬들과 만남을 이어간다. 올해만 두 장의 EP를 발표하고, 상반기 열린 콘서트 'THUNDER FEVER(썬더 피버)' 이후 하반기 단독 공연까지 확정한 CIX가 어떤 새로운 무대로 업그레이드된 시너지를 증명할지 기대가 높아진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr