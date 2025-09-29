사진제공=tvN

사진제공=tvN

사진제공=tvN

'폭군의 셰프' 임윤아와 이채민이 꽉 닫힌 해피엔딩을 맞았다.지난 28일 방송된 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 최종회에서는 연지영(임윤아 분)과 이헌(이채민 분)이 위기를 딛고 현대에서 재회해 사랑을 이어가며 마지막까지 설렘을 안겼다.최종회 시청률은 수도권 평균 17.4%, 최고 20%를, 전국 평균 17.1%, 최고 19.4%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 또 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서는 수도권 평균 5.8%, 최고 7.1%를, 전국 평균 6.5%, 최고 7.6%를 기록하며 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 석권했다.반정을 막으려는 연지영의 노력에도 불구하고 결국 폐주가 된 이헌은 역모를 꾸민 제산대군(최귀화 분)에 맞서 대항했다. 여기에 연지영과 수라간 숙수들, 공길(이주안 분)이 이끄는 광대들까지 합류하면서 든든함을 더했다. 연지영과 이헌의 대항에 힘입어 나라를 혼란에 빠뜨린 역적 강목주(강한나 분)와 제산대군, 그 일파들은 비참한 최후를 맞이했다.그러나 반란의 화마는 연지영과 이헌에게까지 덮쳤다. 연지영이 이헌 대신 제산대군의 칼을 맞고 쓰러진 것. 설상가상 이헌이 가지고 있던 망운록이 연지영을 원래 세계로 되돌려놓으면서 홀로 남겨진 이헌은 오열했다.현대로 돌아온 연지영 역시 자신을 붙잡는 이헌의 절규를 잊지 못하고 있던 상황. 타임슬립 이전의 역사와 달리 연희군이 실종되었다는 기록을 본 연지영은 이헌이 살아있을지도 모른다는 희망을 품고 그에게 돌아가려 애썼다. 하지만 아무리 노력해도 망운록은 연지영을 과거로 보내주지 않았다. 이헌에 대한 그리움을 간직한 연지영은 레스토랑의 헤드셰프로 스카웃돼 수라간 숙수들을 똑 닮은 셰프들과 다시금 일을 시작했다.여느 때처럼 손님들에게 음식을 선보이던 중 연지영 앞에 양복을 입은 이헌이 나타나면서 모두를 놀라게 했다. 꿈에서도 그리던 얼굴을 만난 연지영은 북받치는 감정에 눈물을 흘리며 그를 끌어안았다. 이헌은 다정한 입맞춤으로 화답해 뭉클함을 더했다. 자신의 반려가 되어준다면 매일 비빔밥을 만들어주겠다던 이헌의 약속처럼 같이 비빔밥을 먹는 두 사람의 사랑스러운 모습으로 '폭군의 셰프'가 막을 내렸다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr