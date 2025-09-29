첸/ 사진 제공=INB100

첸/ 사진 제공=INB100

첸/ 사진 제공=INB100

첸/ 사진 제공=INB100

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 가수 첸(CHEN)이 미니 5집 'Arcadia(아카디아)'를 발매했다.29일 발매된 첸의 신보는 평범하고 지루한 일상과 이미 익숙해진 것들로부터 벗어나 낙원에 도달하는 여정을 담은 앨범이다. 동명의 타이틀곡 'Arcadia'와 'Help Me (Somebody 2 Love)(헬프 미 썸바디 투 러브)'에는 첸이 직접 작사에 참여했고, 이외에도 다채로운 매력의 곡들이 담겨 총 다섯 개의 알찬 트랙리스트를 완성했다.이번 앨범에서 첸은 특유의 앤티크한 감성 보컬에 트렌디한 밴드 사운드를 더해 자신의 음악 세계를 확장했다. 새로운 변화를 담은 신보인 만큼, 앞으로 이어질 활약에 기대가 모인다.아래는 첸과 일문일답.- 다시 한번 앨범을 낼 수 있음에 감사하고, 기다려 주신 모든 분들께 감사하다는 말씀 먼저 드리고 싶습니다. 많은 응원과 사랑을 보내주신 덕에 이렇게 또 제 앨범이 세상 밖으로 나올 수 있었습니다. 하루 빨리 들려드리고 싶단 생각에 즐거운 마음으로 준비했는데, 많이 좋아해 주셨으면 좋겠습니다!- 이번 앨범은 기존에 발매했던 저의 솔로 앨범들과는 다른 콘셉트로 꾸몄습니다. 새로운 것에 도전해 보고 싶기도 했고, 이런 변화와 도전들이 제가 생각하는 'Arcadia'에 도달하는 과정이지 않을까 싶습니다.- 'Arcadia'를 특정 공간이 아닌 일상 속 우리가 세우는 다양한 목표들이라고 해석했습니다. 하나의 목표를 이루면 그 다음 목표가 생기는 것처럼 계속해서 새 목표를 세우며 우리가 그려온 꿈에 도달하기까지의 과정을 이야기하는 곡입니다.특히 긴장감을 가진 채 차분히 이어가다가 에너지 넘치는 보컬로 곡을 끌고 가는 게 이 곡의 매력이라고 생각하는데요, 후렴이 나오기 전 에너지를 고조시키는 부분이 킬링 파트입니다.- 발라드를 벗어나 또 다른 제 장점을 나타낼 수 있는 방법을 고민하던 중 '에너지 넘치는 보컬은 어떨까' 하는 생각을 하게 됐습니다. 곡을 찾는 데 시간이 조금 걸리긴 했지만, 많은 과정을 통해 지금의 'Arcadia'가 탄생하게 됐습니다.- 변화, 기존의 틀을 벗어나 제 생각의 변화에 맞게 새롭게 도전하게 된 이번 앨범과 가장 어울리는 단어라고 생각합니다.- 전부 다 소중하고 마음에 드는 곡이지만, 드라이브를 할 때라면 전 꼭 'Help Me (Somebody 2 Love)(헬프 미 썸바디 투 러브)'를 추천해드리고 싶습니다.- 정말 감사하게도 이번 앨범의 타이틀곡인 'Arcadia'와 'Help Me (Somebody 2 Love)'에 제 가사가 담기게 됐습니다. 기존에 작업해 보지 않은 새로운 장르라 작사를 하며 평소보다 더 많은 수정을 통해 완성했는데요, 기억에 남는 가사로는 타이틀곡에 나오는 '계속해서 난Run away to Arcadia'라는 부분이 이 노래의 모든 것을 담고 있는 것 같아 가장 좋아합니다.- 이전에 솔로로 일본 투어를 했던 경험이 있는데, 너무 행복하고 즐거운 추억이다 보니 이번에도 빨리 함께 팬 분들과 즐기고 싶다는 생각뿐입니다. 이번 공연은 라이브 밴드와 함께 진행되는데요, 다같이 노래하고 즐기는 게 포인트라고 생각해서 그 모습을 기대하고 있습니다. 그때까지 저도 건강 관리 잘하고 오셔서 즐기실 수 있도록 잘 준비해놓겠습니다! 꼭 같이 즐겨주시길 바라고 이번 앨범 'Arcadia'도 많이 사랑해 주세요.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr