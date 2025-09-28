사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영의 미모가 갈수록 빛을 발한다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지가 담긴 멘트와 사진을 공개했다.사진 속 장원영은 셀카를 남기며 말캉한 치크와 촉촉한 립으로 청순미를 강조했다. 스테이지 뒤편 철골 구조물 앞에서는 레이스 드레스로 어깨 라인을 드러내 무대 요정 무드를 완성했다.꽃다발과 선물 가방을 품에 안은 장면에서는 환한 미소로 미모를 뽐냈고 블랙 드레스에 크리스털 리본 초커를 매치한 클로즈업은 또렷한 눈매와 도톰한 입술로 압도적인 화려미를 뽐냈다.팬들은 "너무 예쁘다", "더 사랑스러워", "이뻐용", "내 롤모델", "왜 이렇게 예쁜거야" 등 댓글로 감탄을 쏟아냈다. 아이브 활동 외에도 브랜드 광고, 패션 화보 등 다방면에서 활약 중인 장원영이 앞으로 어떤 전설적인 미모를 갱신해 나갈지, 대중의 관심은 계속될 전망이다.한편 2004년생으로 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr