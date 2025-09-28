사진 = 장원영 인스타그램
사진 = 장원영 인스타그램
아이브 장원영의 미모가 갈수록 빛을 발한다.

장원영은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지가 담긴 멘트와 사진을 공개했다.

사진 속 장원영은 셀카를 남기며 말캉한 치크와 촉촉한 립으로 청순미를 강조했다. 스테이지 뒤편 철골 구조물 앞에서는 레이스 드레스로 어깨 라인을 드러내 무대 요정 무드를 완성했다.
사진 = 장원영 인스타그램
사진 = 장원영 인스타그램
꽃다발과 선물 가방을 품에 안은 장면에서는 환한 미소로 미모를 뽐냈고 블랙 드레스에 크리스털 리본 초커를 매치한 클로즈업은 또렷한 눈매와 도톰한 입술로 압도적인 화려미를 뽐냈다.
사진 = 장원영 인스타그램
사진 = 장원영 인스타그램
팬들은 "너무 예쁘다", "더 사랑스러워", "이뻐용", "내 롤모델", "왜 이렇게 예쁜거야" 등 댓글로 감탄을 쏟아냈다. 아이브 활동 외에도 브랜드 광고, 패션 화보 등 다방면에서 활약 중인 장원영이 앞으로 어떤 전설적인 미모를 갱신해 나갈지, 대중의 관심은 계속될 전망이다.
사진 = 장원영 인스타그램
사진 = 장원영 인스타그램
한편 2004년생으로 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지