그룹 크래비티가 ATA 페스티벌 무대에서 청량미를 뽐냈다.28일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025'(이하 'ATA 페스티벌')'이 열렸다. 무대의 헤드라이너는 가수 김재중이다. 더보이즈와 투어스가 서브 헤드라이너로 나선다. 큐더블유이알, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런 등도 이날 무대에 올랐다.크래비티는 'My turn(마이 턴)'과 'Swish(스위쉬)'로 강렬하게 무대를 열었다. 원진은 "다행히 비가 안 온다. 선선한 날씨에 ATA 페스티벌 무대에 설 수 있어서 기분이 좋다"고 말했다. 형준은 "분위기 이어서 바로 다음 곡을 들려드리겠다. 청량비티의 모습 기대해달라"며 웃어 보였다.'PARTY ROCK(파티 록)' 과 'Fly(플라이)' 무대를 마친 크래비티는 "아타 좋다"라고 외치며 분위기를 띄웠다. 이어 그들은 'Groovy(그루비)'로 현장을 더 뜨겁게 달궜다. 다이내믹한 퍼포먼스를 보여주며 관객들의 눈을 사로잡았다.스페셜 미션으로 러비티(팬덤명) 3행시를 진행했다. 성민은 "러비티 그리고 여러분 , 비주얼 어때요 저희 오늘, 티 없이 너무 잘나지 않았나요"라며 즉석으로 3행시를 선보였다. 크래비티는 ATA 페스티벌과 가장 잘 어울리는 옷을 입은 멤버를 뽑기도 했다. 이들은 진한 청색 재킷을 입은 태영을 지목했다.크래비티는 'Late night(레이트 나잇)', 'Now or never(나우 오어 네버)', 'Set net go(셋 넷 고)' 무대를 이어갔다. 형준은 "다 함께 무대를 즐겨줘서 감사하다"라며 "다음 ATA 페스티벌에서도 만날 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.'ATA 페스티벌'은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 세대를 아우르는 아티스트들이 총출동한 가운데 행사 첫날에는 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임이 무대에 올랐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr