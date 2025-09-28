사진=텐아시아DB

사진=비트인터렉티브

뉴비트가 오늘 한강변 글로벌 페스티벌을 뜨겁게 달군다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 28일 서울 난지 한강공원 젊음의광장에서 개최되는 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오른다.뉴비트는 이날 다양한 히트곡들을 페스티벌에 최적화된 무대로 꾸민다. 특히 밴드 버전으로 편곡한 무대도 준비되어 있어 기대를 모은다. 멤버들은 페스티벌 특유의 뜨거운 분위기에 맞춰 폭발적인 에너지를 발산하고 관객들의 떼창을 끌어낼 것으로 보인다.뉴비트는 지난 3월 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)로 데뷔한 7인조 보이그룹이다. 이들은 Mnet 글로벌 데뷔쇼 'Drop the NEWBEAT'와 SBS 데뷔 팬 쇼케이스 '힘숨찐 해부실' 등 파격적인 행보로 데뷔와 동시에 글로벌한 주목을 받았다.데뷔 후 뉴비트는 '2025 러브썸 페스티벌', '서울스프링페스타 개막기념 서울 원더쇼', 'KCON JAPAN 2025', 'MyK FESTA', '2025 여수 K-메가아일랜드 페스티벌' 등 국내외 굵직한 무대에 연이어 오르며 '5세대 슈퍼루키'로 입지를 다졌다.뉴비트는 데뷔 전부터 국내외 버스킹 투어로 실력을 쌓아왔으며, 이후에도 헌혈 캠페인 참여, 버스킹 등 여러 방면에서 활약하며 팬들과 소통하고 있다. 이처럼 탄탄한 실력을 바탕으로 국내외 팬들에게 뜨거운 반응을 얻고 있는 뉴비트가 'ATA 페스티벌 2025'에서 어떤 역대급 무대를 선보일지 궁금증이 고조된다.'ATA 페스티벌 2025'은 지난 27일 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 하이키, 세이마이네임, 황가람이 성황리에 마무리했다. 오늘 무대는 김재중, 더보이즈, 투어스, 크래비티, 하성운, 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 축제의 장을 펼친다.뉴비트는 10월 발매될 새 앨범 준비에 한창이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr