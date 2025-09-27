사진=조준원 텐아시아 기자

사진=조준원 텐아시아 기자

수많은 관객이 가수 김준수(XIA)의 올해 첫 페스티벌을 보러 한강난지공원에 몰렸다.27일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025'(이하 'ATA 페스티벌')'이 열렸다. 무대의 헤드라이너는 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수다. 잔나비와 페퍼톤스가 서브 헤드라이너로 나섰다. 이무진, 10CM, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임, 황가람 등도 이날 무대에 올랐다.이날 마지막 아티스트로 김준수가 등장하자 관객들의 뜨거운 함성이 쏟아졌다. 'XITIZEN'으로 무대를 시작한 김준수는 섹시한 웨이브 댄스와 함께 폭발적인 가창력으로 시선을 사로잡았다.김준수는 "오래 기다리셨죠?"라며 "앞에 저도 너무 좋아하는 아티스트들이 많이 나왔다. 일찍 와서 들으며 힐링했다"고 밝혔다. '아타 페스티벌'을 '아빠 페스티벌'로 잘못 발음해 웃음을 자아낸 김준수는 "올해 참여한 페스티벌은 아타가 처음이다. 지금 뮤지컬을 하고 있고, 콘서트 외에 페스티벌을 많이 하지는 않는다. 올해 첫 페스티벌을 아타에서 관객들과 보낼 수 있어 영광"이라고 말했다.이어 "오늘 여의도 불꽃축제를 한다고 어제 새벽부터 줄서고 난리가 아닌데, 그것들을 뒤로하고 와주신 분들이 참된 문화 시민이다. 감사하다"고 인사했다.'ATA 페스티벌'은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 둘째 날인 28일에는 헤드라이너 김재중이 나온다. 같은 날 더보이즈, 투어스, 크래비티, 하성운, 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등도 공연한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr