배우 서인국이 패션 매거진 더스타 10월 호 커버로 시선을 강탈했다.26일 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 '더스타매거진'과 함께한 서인국의 커버와 화보 A컷을 여러 장 공개했다.사진 속 서인국은 부드러우면서도 강렬한 눈빛으로 시선을 사로잡는다. 그는 내추럴한 헤어에 화려한 패턴의 셔츠를 매치해 감각적인 무드를 자아내는가 하면 촬영 소품으로 준비된 액자 프레임을 활용, 여유로운 포즈를 취해 색다른 매력을 선보였다.또 다른 화보에서 서인국은 강렬한 레드 톤 배경 속에서 눈을 지그시 감은 채 나른한 분위기와 매혹적인 비주얼을 자랑하기도. 이처럼 그는 컷마다 완성도 높은 표현력과 프로페셔널한 애티튜드로 현장 스태프들의 호응을 끌어냈다는 후문이다.인터뷰에서 서인국은 배우 인생을 100으로 본다면 몇 정도인 거 같냐는 질문에 "아직 0.5다. 풀어내고 싶은 것도, 욕심도 많다. 아직 해야 할 일들이 많다"라고 열정을 드러냈다. 이어 그는 "모든 장르를 다 해보고 싶다. 지금 당장은 악역을 꼭 하고 싶다"고 포부를 밝혔다.서인국은 최근 종영한 KBS2 2TV 및 디즈니+ 시리즈 '트웰브'에서 원숭이의 천사 '원승' 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 캐릭터의 밝고 쾌활한 매력을 백분 살리는 남다른 캐릭터 소화력과 파쿠르 액션까지 선보이며 폭넓은 스펙트럼을 입증한 것. 이에 매 작품 캐릭터에 깊이를 더하는 그가 앞으로 어떤 연기 행보를 보여줄지 궁금하다. '트웰브'는 첫 회 8.1%를 시작으로 5.9%·4.2%·3.1%·2.6%까지 하락세를 보였다.서인국의 더 많은 화보와 인터뷰는 '더스타' 10월 호에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr