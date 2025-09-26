사진제공=우먼센스

사진제공=우먼센스

사진제공=우먼센스

박수홍과 딸 재이 양가 사랑스러운 부녀 모먼트를 뽐냈다.월간지 우먼센스는 박수홍이 첫 생일을 맞은 딸 재이 양과 함께한 첫 부녀 화보를 공개했다. 두 사람은 캐주얼한 의상을 입고 부녀의 행복한 순간을 보여줬다.박수홍은 2021년 부부가 된 아내 김다예 씨와 사이에서 딸 재이 양을 얻었다. 한때 비혼주의였던 그는 "아기를 낳고 나니 세상이 달라졌다"고 말문을 열었다.이어 "스케줄이 바빠 주로 새벽에 육아를 하는데 재이가 웃는 모습을 보면 아무리 피곤해도 눈이 떠진다"라고 전했다. 또 "세상의 모든 아이는 부모의 정성으로 자란 소중한 존재라는 사실을 깨달았다"며 부모로서의 책임과 기쁨을 강조했다.박수홍은 아내 김다예 씨에 대해 "언제든 나를 믿어주는 유일한 사람"이라며 "아내와 아이는 나를 다시 일으켜 세운 가장 큰 힘"이라고 밝혔다.박수홍은 친형 A씨 부부가 박수홍이 설립한 소속사에서 자금 수십억 원을 횡령했다는 의혹으로 재판을 진행 중이다. 박수홍은 "내가 잘못한 것이 있다면 가족을 너무 사랑하고 믿었던 것"이라며 "과거를 잊으려고 노력 중이다. 이제는 아내와 아이와의 행복한 삶에 집중하고 있다"고 말했다.이어 그는 "가족과 함께하는 일상이 진정한 행복"이라며 "재이가 실패든 성공이든 스스로 선택하며 살아가길 바란다. 어떤 길을 가든 끝까지 응원하는 부모가 될 것"이라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr