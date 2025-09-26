[공식] '도경완♥' 장윤정, 마침내 기쁜 소식 전했다…1년 만에 정규 편성, 단독 MC 귀환 ('언포게터블 듀엣')

작년 추석 방송된 MBN 뮤직쇼 ‘언포게터블 듀엣’이 시즌 8부작 정규 프로그램으로 돌아온다.‘언포게터블 듀엣’은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들의 감동적인 듀엣 무대가 그려지는 뮤직쇼. 출연자의 기억 속 노래를 찾아가는 여정과 가족이 함께 만드는 듀엣 무대, 그리고 그들 모두를 위로하는 ‘메모리 싱어’의 헌정 무대가 더해져 치매라는 병과 마주하고 있는 가족들에게 위로와 감동을 선사했다.이런 가운데 ‘언포게터블 듀엣’이 오는 11월 5일 오후 10시 20분 시즌 정규 프로그램으로 편성됐다. 지난 해 9월 추석 특집으로 방송된 ‘언포게터블 듀엣’은 홍지민 모녀와 강애리자 모녀가 출연해 치매를 앓고 있는 어머니와 딸의 사연과 이들의 추억을 되살리는 감동의 듀엣 무대로 화제를 모았다. 신선한 콘셉트와 뭉클한 서사로 국제방송영상마켓(BCWW) 주관 ‘2022 국제포맷 피칭 경쟁’에서 2등을 차지했고, ‘콘텐츠 아시아 어워즈 2025’에서 리얼리티쇼 부문 실버 프라이즈를 수상했다.새롭게 돌아오는 ‘언포게터블 듀엣’의 진행은 변함없이 '트로트의 여왕'이자 도경완의 아내 장윤정이 맡는다. 장윤정과 호흡을 맞출 패널 라인업으로 조혜련, 손태진, 오마이걸 효정이 출연을 확정했다.지난 특집 방송에 출연했던 조혜련, 손태진이 정규 프로그램 패널로 돌아왔다. 여기에 오마이걸 효정이 새롭게 합류해,특유의 밝은 에너지와 섬세한 감성으로 프로그램의 진정성을 더할 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr