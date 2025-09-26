이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '고준희GO'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '고준희GO'

배우 고준희가 부모님과의 다정한 일상과 깜짝 연애 에피소드를 공개해 화제를 모았다.최근 고준희의 채널 '고준희GO'에는 "썸남&엄마 삼자 데이트 나가는 고준희, 엄마가 도와주는 연예인 비밀 연애법 공개"라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에는 고준희의 어머니가 등장해 연예인 못지않은 빼어난 미모로 시선을 사로잡았다.이날 고준희는 평소 배달 음식을 즐겨 먹는다며 맛집 떡을 주문했고, 이를 본 어머니는 밥도 안 먹고 떡을 시켜?"며 현실 모녀 다운 투닥거림을 보여줬다.무엇보다 눈길을 끈 건 고준희의 연애 일화였다. 그는 "연애할 때 부모님께 다 말하는 편"이라며 "사귀기 전 썸남과 영화를 보러 가기로 했는데 혼자 못 만나 결국 엄마와 셋이서 영화를 본 적도 있다. 그걸 오케이 한 썸남도 신기하지 않냐"고 솔직히 고백했다.이에 고준희의 어머니는 "딸이 한창 재미있게 연애할 나이인데 그런 걸 못해 안쓰러웠다. 지금은 아니고 젊었을 때"며 웃음을 자아냈다.한편 고준희는 현재 부모님과 함께 살고 있으며, "재작년 독립을 준비했지만 건강검진 결과가 좋지 않아 부모님을 챙기며 지냈다. 이제는 혼자 살아보고 싶다"며 성수동 유명 아파트로 이사를 앞두고 있다고 전해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr