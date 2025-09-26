그룹 몬스타엑스/사진 = 스타쉽엔터테인먼트

그룹 몬스타엑스(MONSTA X, 셔누, 민혁, 기현, 형원, 주헌, 아이엠)의 팬클럽 '몬베베'가 창단 10주년을 맞았다.몬스타엑스는 26일 공식 SNS를 통해 자필 축하 메시지를 공개했다. 멤버들은 "몬베베 10번째 생일 진심으로 축하한다", "함께할 수 있어 소중하고 더 애틋하다", "사랑한다 몬베베"라며 팬들에게 고마움을 전했다. 이어 "같이 케이크도 불고 준비한 생일 파티 잘해보자", "앞으로도 함께하자"며 온라인 생일 카페 콘셉트 라이브 방송을 예고했다.몬스타엑스는 이날 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 'WELCOME TO MONBEBE BIRTHDAY CAFE' 라이브 방송을 진행한다. 이외에도 공식 유튜브와 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)를 통해 스페셜 클립, 필름 카메라 이미지, 스틸 등을 공개한다.몬스타엑스와 몬베베는 꾸준한 팬 사랑과 지지를 주고받으며 끈끈한 관계를 이어왔다. 몬스타엑스는 지난 5월 데뷔 10주년을 맞아 미니 앨범 'THE X' 활동으로 5년 만의 완전체 컴백을 성사했다.한편 몬스타엑스는 이날 오후 7시 유튜브 라이브를 통해 팬들과 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr