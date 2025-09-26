사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

가수 이찬원이 '아는형님'에 출연한다.오는 27일 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에서는 지난주에 이어 500회 특집 2탄이 공개된다. 형님들과 전학생들은 한층 더 뜨거워진 열기로 유쾌한 케미를 뽐낼 예정이다.이날 방송에서는 선곡부터 연출, 무대 의상까지 직접 고민하며 준비한 형님들의 특별한 장기자랑 무대가 공개된다. 다시 뭉친 강호동X신동의 에스파 'Whiplash', 고음 담당 김영철의 'Golden', 서장훈X이수근의 10CM '애상', 민경훈X이상민X김희철의 '솔리드'까지 다양한 무대가 펼쳐진다.또 '아는 형님' 역대 최고 시청률을 기록한 게스트 이찬원이 깜짝 등장해 이목을 집중시킨다. 그는 에너지 넘치는 '진또배기' 무대로 관객들의 열띤 환호를 이끌어낸다.한편 2015년부터 10여 년간 달려온 형님들이 500회를 맞이한 소감과 감사 인사를 전하며 눈시울을 붉힌다. 이어 시청자들에게 감사함을 담아 준비한 단체곡 '내일이 찾아오면'을 부르며 훈훈한 분위기로 500회 특집을 마무리한다.'아는 형님' 500회 특집 2탄은 27일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr