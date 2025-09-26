SNS

전 축구선수 김영광의 아내 김은지 씨가 인증샷을 올렸다.25일 김은지 씨는 자신의 계정에 "남편이랑 동상이몽 촬영한 날 긴장되었지만 너무 소중한 경험💙"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김은지 씨는 SBS '동상이몽' 녹화장에서 촬영을 기다리는 모습. 김영광의 아내는 청담동 명품 거리에 위치한 피부과의 대표원장으로 알려져있다.김영광은 2002년 전남 드래곤즈로 입단해 K리그 605경기로 최다 출장 2위를 기록하고 지난해 초 은퇴를 선언했다. 은퇴 후에는 유튜브, 예능 등 방송에서 제2의 활약을 펼치고 있는 것으로 알려졌다.김영광은 과거 예능에서 연봉에 대해 언급하며 "과거 1년 연봉 12~13억 정도 받았다. 한 2,3년은 최고를 찍었다. K리그 연봉 탑티어 2년 연속했다"고 밝혔다. 또 그는 서강준이 아내 피부과 병원에 VIP 고객이라고 밝히며 친분이 있다고 언급했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr