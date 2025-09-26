SNS
SNS
전 축구선수 김영광의 아내 김은지 씨가 인증샷을 올렸다.

25일 김은지 씨는 자신의 계정에 "남편이랑 동상이몽 촬영한 날 긴장되었지만 너무 소중한 경험💙"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김은지 씨는 SBS '동상이몽' 녹화장에서 촬영을 기다리는 모습. 김영광의 아내는 청담동 명품 거리에 위치한 피부과의 대표원장으로 알려져있다.
SNS
SNS
SNS
SNS
김영광은 2002년 전남 드래곤즈로 입단해 K리그 605경기로 최다 출장 2위를 기록하고 지난해 초 은퇴를 선언했다. 은퇴 후에는 유튜브, 예능 등 방송에서 제2의 활약을 펼치고 있는 것으로 알려졌다.

김영광은 과거 예능에서 연봉에 대해 언급하며 "과거 1년 연봉 12~13억 정도 받았다. 한 2,3년은 최고를 찍었다. K리그 연봉 탑티어 2년 연속했다"고 밝혔다. 또 그는 서강준이 아내 피부과 병원에 VIP 고객이라고 밝히며 친분이 있다고 언급했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지