사진=텐아시아DB

사진=위에화 엔터테인먼트

2022년 데뷔한 그룹 템페스트(TEMPEST)가 단독 콘서트를 열고 팬들과 가까이 호흡한다. 템페스트는 위에화 엔터테인먼트가 기획한 보이그룹으로, 같은 소속사에는 '보이즈 플래닛'을 통해 큰 인기를 얻고 현재 제로베이스원으로 활동 중인 장하오, 한유진, 김규빈, 리키가 있다. 팬들은 이들을 통틀어 '위에화즈'라고 부른다.템페스트는 11월 29일과 30일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 2025 템페스트 콘서트 'As I am(애즈 아이 엠)'을 개최한다.'As I am'은 템페스트가 지난 2023년 진행한 서울 콘서트 이후 약 2년 3개월 만에 개최하는 한국 단독 콘서트다. 템페스트는 오랜 기간 공연을 손꼽아 기다려온 팬들을 위해 특별한 시간을 준비할 예정이다.템페스트는 이번 콘서트를 통해 한층 업그레이드된 무대를 선사할 전망이다. 그동안 팬들의 사랑을 받아온 곡들부터 10월 27일 발매되는 미니 7집 'As I am'의 신곡들까지 팬들의 기다림을 충족시킬 환상적인 무대들을 선사한다.또한 템페스트가 강렬한 콘셉트와 시선을 사로잡는 퍼포먼스, 남다른 무대 장악력으로 많은 사랑을 받아온 만큼, 이들이 어떤 무대로 현장을 뜨겁게 달구며 관객들의 눈과 귀를 사로잡을지 기대감이 더해진다.앞서 템페스트는 10월 27일 미니 7집 'As I am' 발매 소식을 알리고 팬들의 높은 관심을 모았다. 이어 스케줄러 이미지를 공개하며 컴백 열기를 고조시키고 있다.2025 템페스트 콘서트 'As I am'은 선예매와 일반 예매로 진행된다. 1차 선예매는 10월 21일, 2차 선예매는 10월 22일, 일반 예매는 11월 6일 온라인 예매처 NOL 티켓을 통해 예매할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr