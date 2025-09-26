경서→박혜원, 목소리가 '유죄'인 ★들…내일(27일) 한강 가면 귀 녹는다 [ATA프렌즈]

가수 박혜원, 경서/사진=텐아시아 사진DB

사진=텐아시아 사진DB

오는 27일, 선선한 날씨에 딱 어울리는 두 가수가 한강변으로 출격한다. 가수 경서와 박혜원(HYNN)이다. 이들은 각기 다른 스타일로 아련한 가을날의 감성을 건드려 대중적 사랑을 받고 있다.경서와 박혜원은 난지한강공원에서 개최되는 '2025 ATA 페스티벌'의 첫째 날 무대에 오른다. 이날 헤드라이너는 가수 김준수다. 서브 헤드라이너로는 잔나비와 페퍼톤스가 나올 예정이다.경서는 2020년 '밤하늘의 별을'이라는 곡을 통해 인기를 끌기 시작했다. 경서의 '밤하늘의 별을'은 2010년 싸이월드 배경음악을 통해 최고의 히트곡으로 등극했던 양정승의 '밤하늘의 별을…' 발매 10주년을 맞아 리메이크된 곡이다. 이 곡은 발매 당시 멜론의 메인 음원 차트 TOP100에서 최고 33위까지 올랐을 만큼 대중적인 사랑을 받았다.경서는 최근 MBC 드라마 '바니와 오빠들' OST '우리의 바다', 넷플릭스 '도라이버' OST '지금 시작이야'를 발매하는 등 활발히 활동하고 있다. 그는 지난 4월 첫 자작곡 '그러니 내 옆에' 발매하며 가수를 넘어 '아티스트'로서 스펙트럼 넓혔다.또 그는 SBS 예능 프로그램 '골 때리는 그녀들' 시즌 2부터 현재까지 FC 발라드림에서 중심인물이다. 해당 프로그램의 대표적인 스프린터이면서도 수비까지 가리지 않는 올라운더로 활약하고 있다.박혜원은 내달 1일 2014년 발매된 가수 엠씨더맥스 리메이크 음원 '그대가 분다'를 발매할 예정이다. 특히 그는 ATA 페스티벌 무대에서 해당 음원의 스포일러를 예고해 궁금증을 더했다.이번 '그대가 분다' 발매는 지난해 SBS '더 리슨: 우리 함께 다시'에서 박혜원이 커버한 영상이 큰 화제를 불러 모은 게 계기가 됐다. 그가 들려준 '그대가 분다' 영상은 공개 이후 400만 뷰를 돌파했다.박혜원은 2016년 Mnet 오디션 프로그램 '슈퍼스타K'에 출연했을 당시부터 '인천 에일리'로 불리는 등 탄탄한 실력으로 사랑받았다. 그는 2019년 '시든 꽃에 물을 주듯'에서 강력한 고음을 선보여 당시 이 노래를 따라 부르는 챌린지가 유행했다. 최근에는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST 'GOLDEN'(골든) 커버에 동참에 큰 관심을 받았다.이들이 ATA 페스티벌 무대에 서는 오는 27일에는 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 하이키, 세이마이네임, 황가람, 김준수 등도 나온다.행사 둘째 날(9월 28일)에는 헤드라이너로 김재중이 무대에 오른다. 더불어 K팝을 대표하는 아이돌 그룹 더보이즈, 투어스, 크래비티, 하성운, 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 한강변을 꾸민다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr