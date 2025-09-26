SNS

개그맨 조세호가 故전유성을 추모했다.26일 조세호는 자신의 계정에 "교수님의 후배일 수 있어서, 제자일 수 있어서… 너무너무 행복했고 감사했습니다"라고 운을 뗐다.이어 "'세호야 어디니? 노래 한번 불러봐라'하시던 교수님의 전화가 유독 생각나는 날입니다. 누구보다 일에 대한 고민이 앞섰을 때 '둘 중 하나야, 하던가 말던가… 그냥 해라' 그 말씀이 마음에 계속 맴돕니다. 마지막으로 해주셨던 '잘 지내…'라고 전해주신 목소리가 아직도 귀에 선합니다. 함께 보내주셨던 그 시간들, 잊지 않고 가슴 속에 오래오래 간직하겠습니다. 그저 평안한 곳에서, 우리 교수님 편히 쉬어주세요"라고 덧붙였다.조세호는 故전유성과 함께했던 추억 사진들을 함께 게재했다.故전유성은 지난 25일 오후 9시 5분 폐기흉 증세 악화로 눈을 감았다. 빈소는 서울아산병원 1호실에 마련됐으며 상주로는 딸 전제비 씨가 이름을 올렸다. 발인은 오는 28일 오전 8시다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr