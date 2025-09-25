'아시아모델페스티벌-페이스 오브 키르기스스탄(Face of Kyrgyzstan)’ 성황리 개최[TEN포토]

아시아모델페스티벌조직위원회(AMFOC, 회장 양의식)와 한국국제문화교류진흥원(KOFICE, 원장 박창식), 키르기스스탄 Model Academy(대표 Aizhamal) 공동 주최&주관, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규)와 한국메이크업전문가직업교류협회(회장 안미려) 후원으로 ‘2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-페이스 오브 키르기스스탄’이 지난 4일 키르기스스탄 비슈케크 Bellagio Banquet Hall에서 열렸다.Turgunbek Anarbekov (남), Aitolgon Almaz Kyzy(여), Adelina Zaria (여)가 키르기스스탄 대표모델로 선정됐다. 이들은 '페이스 오브 아시아' 최종결선무대에 진출한다.'페이스 오브 아시아'는 한국 일본 중국 몽골 필리핀 카자흐스탄 미얀마 인도네시아 방글라데시 인도 등 최대 25개국의 지역 예선을 거친 아시아를 대표하는 남녀 엘리트 모델들이 한국에 모여 아시아 최고의 모델을 뽑는 대회다. 국가별 대표를 선정하는 것뿐만 아니라 한국 관련 산업과 문화가 아시아와 교류· 소통하기 위한 플랫폼으로 그 기능을 하고 있다.‘페이스 오브 아시아’ 결선무대 진출자는 국내모델에이전시 캐스팅 기회 부여 및 서울패션위크, 아시아오픈컬렉션, 아시아모델어워즈 참가, 중국, 홍콩, 싱가폴 등 해외 활동 지원의 기회가 주어진다.한편, 올해 20주년을 맞이하는 '아시아모델페스티벌'은 페이스 오브 아시아, 아시아오픈컬렉션, 아시아모델어워즈 뿐만 아니라 아시아키즈, 시니어모델, 글로벌 인플루언서 라이브커머스 등 아시아의 관련 아티스트와 산업이 함께 하는 다양한 이벤트가 오는 10월25~31일 강원랜드호텔 컨벤션센터 4, 5F에서 화려하게 진행된다.사진제공: 아시아모델페스티벌조직위원회조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr