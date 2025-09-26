사진=텐아시아DB

배우 박지현이 "고은 언니는 나에게 버팀목 같은 존재였다"며 배우 김고은의 미담을 전했다.지난 25일 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에 출연한 박지현을 만났다. '은중과 상연'은 서로의 가장 친한 친구이자 라이벌로 얽힌 은중(김고은 분)과 상연 두 인물의 일생을 그린 작품이다. 박지현은 극 중 천상연 역을 맡았다.'은중과 상연'을 통해 많은 사랑을 받은 박지현은 "결코 나만의 것이 아니다"라며 겸손한 모습을 보였다. 그는 "연기로 호평을 받을 때 '이게 다 내 것이 아닌데'라는 생각이 들었다. 감정을 잘 추스를 수 있게 배우들, 스태프들이 많이 도와줬다. 모두의 배려 덕분에 상연이를 잘 표현해낼 수 있었다. 너무 감사하다"라며 웃어 보였다.김고은과의 호흡은 어땠냐는 질문에 박지현은 "너무 좋았다. 고은 언니는 나에게 버팀목 같은 존재였다"고 답했다. 그는 "현장에서 제한된 시간 동안 약속된 걸 해야 하는 게 배우다. 그런데 이번 현장에서는 내가 원하는 것들을 많이 할 수 있었다. 그 이유는 전부 김고은이라는 돌덩이 같은 존재가 나를 딱 받쳐주고 있었기 때문이다"라고 설명했다.박지현은 "고은 언니도 분명히 힘들었던 점이 있었을 거다. 그런데도 나의 모든 것들을 다 인내해 줬다. 그래서 연기 실력으로 호평을 들을 때마다 고은 언니한테 미안하고 또 고마운 마음이 든다"고 덧붙였다.'은중과 상연'은 지난 12일 넷플릭스를 통해 15부 전편이 공개됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr