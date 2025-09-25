텐아시아 DB

배우 강영석이 800대 1 경쟁률을 뚫었다.25일 오전 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '퍼스트 라이드' 제작보고회가 진행됐다. 이 자리에는 남대중 감독, 강하늘, 김영광, 강영석, 한선화가 참석했다. 군복무중인 차은우는 참석하지 못했다.강영석은 오디션에서 800대 1 경쟁률을 뚫고 금복 역에 캐스팅됐다. 그 비결로 두상을 뽑은 그는 "오디션장에서 감독님께 직접 보여드리진 못했는데 조감독님이 찌그러진 데 없냐고 물어보시더라"고 회상했다.남대중 감독은 "오디션을 볼 때 조감독님께 두상이 울퉁불퉁한지, 뾰족한지, 납작한지 잘 봐달라고 했다"며 "여드름도 하나 없더라"라고 만족감을 드러냈다.이에 강영석은 "내 민머리를 본 적이 없으니 엄마한테 어떠냐고 여쭤봤다. 괜찮다고 하시더라"며 만족해했다.한편 '퍼스트 라이드'는 끝을 보는 놈 태정(강하늘 분), 해맑은 놈 도진(김영광 분), 잘생긴 놈 연민(차은우 분), 눈 뜨고 자는 놈 금복(강영석 분), 사랑스러운 놈 옥심(한선화 분)까지 뭉치면 더 웃긴 24년 지기 친구들이 첫 해외여행을 떠나는 코미디 영화다. 내달 29일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr