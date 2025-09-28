'JTBC 퇴사' 강지영, 장성규 멱살 잡았다…14년 찐친이라더니 '동기 잡는 동기' ('하나부터열까지')

JTBC를 퇴사한 강지영이 장성규와 찐친 케미를 뽐낸다.25일 공개된 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'의 예고편에서는 MC 강지영이 "오늘부터 저희가 10가지의 다양한 이야기들을, 하나부터 열까지!"라며 시작했다. 장성규는 "오늘의 주제는 편의점 털이 하고 싶은 나라, 하나부터 열까지!"라는 외침과 동시에 각종 나라별 편의점의 모습을 공개했다.모두에게 친숙하지만 그 시작은 잘 모르는 ‘편의점’에 대해 장성규는 "편의점의 역사는"이라고 운을 띄웠다. 또 "꼭 먹어야 하는 필수템, 이건 인정이다. 현지인이 추천하는 편의점 꿀조합"이라며 감탄했다. VCR에는 라면에 낫토를 붓는 희한한 조합부터, 고기 꼬치구이부터 샌드위치까지 각종 이색 편의점 음식 조합이 소개됐다. 또 변기를 통째로 들고 편의점으로 향하는 남자의 모습도 포착됐다. 과연 편의점에 나타난 변기에는 무슨 사연이 얽혀 있을지 궁금증을 자아낸다.제작진이 공개한 포스터에선 '동기 잡는 동기' 장성규, 강지영의 14년 찐친 케미가 폭발했다. 강지영은 '동기 오빠' 장성규의 넥타이를 쥐고 환한 미소로 정면을 바라보고 있지만, 앉아 있는 장성규는 강지영에게 목이 잡혀 쩔쩔매며 유쾌한 장면을 연출했다. 또 다른 포스터에서 장성규는 손으로 숫자 1을, 강지영은 손을 펼쳐 숫자 10을 표현해 두 사람이 뭉친 잡학 지식 차트쇼 '하나부터 열까지'를 직관적으로 나타냈다.‘하나부터 열까지’는 '애드리브 장인' 장성규와 '통쾌한 저격수' 강지영이 누구나가 흥미를 느낄 '음식'을 주제로 문화, 역사, 과학, 여행 꿀팁까지 다양한 방면으로 시청자들에게 잡학 지식 10가지를 소개할, 물고 뜯는 랭킹쇼다.‘하나부터 열까지’ 1회는 전세계 편의점을 주제로 오는 29일 오후 8시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr