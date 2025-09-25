사진=텐아시아DB

B1A4 출신 배우 진영이 대만 팬들을 사로잡는다.25일 매니지먼트 런은 "소속 배우 진영이 지난 1월에 이어 오는 27일, 2회에 걸쳐 대만에서 두 번째 단독 팬미팅을 개최한다. 현지 팬들과 약 8개월 만에 반가운 재회를 예고한 진영은 대만 영화 '1977, 그 해 그 사진'의 주인공으로서 앞으로 펼쳐 나갈 새로운 도전에도 많은 성원 부탁드린다"고 전했다.오는 27일, 대만에서 두 번째 단독 팬미팅 'Happy Together'를 개최하는 진영은 팬들에게 소중한 추억을 선사하기 위해 숨겨둔 애장품들을 꺼냈다. 팬들과 더욱 가까이서 만나고 싶다는 그의 요청에 따라 다양한 코너들을 함께 기획하고, 드라마 촬영 중에도 직접 선곡한 현지 노래의 발음을 연습하며 팬미팅 준비에 박차를 가하고 있다.대만 영화 '1977, 그 해 그 사진'의 주연 김호희 역으로 이미 한차례 현지 영화계의 높은 관심을 받은 진영은 이번 팬미팅에서 해당 영화의 예고편을 최초로 공개하고, 팬들과 같은 공간에서 함께 관람한다고 알려져 더욱 관심이 집중된다.앞서 대만 원작 영화인 '그 시절, 우리가 좋아했던 소녀'의 주역으로 활약하며 대만과 깊은 인연을 이어오고 있는 진영은 이번 단독 팬미팅 이후에도 현지 유튜브 채널 출연과 화보 촬영 등 다양한 활동을 이어 나가며 대만을 현지를 매료시킬 새로운 도전을 이어 나갈 예정이다.두 번째 대만 단독 팬미팅을 앞둔 진영은 오는 29일 ENA '착한 여자 부세미'에서 딸기 농사를 지으며 홀로 아들을 키우는 싱글대디 전동민 역으로 전여빈과 핑크빛 호흡을 비롯해 여러 가지 모습을 보여줄 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr