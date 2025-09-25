사진='노박인아시아' 인스타그램, 에스브이컴, 영화사 순수

배우 김민종이 주연한 영화 '피렌체' 릴스영상이 2천만 뷰를 돌파하며 그의 변함없는 존재감을 입증했다. 앞서 그는 2023년 17년 만에 SM엔터테인먼트를 떠났다고 알려졌다.영상에는 김민종이 피렌체 거리를 거니는 장면이 담겼다. 정장을 입은 채 고뇌를 드러내는 김민종의 표정은 깊은 인상을 남기며 작품에 대한 기대감을 키웠다. 연출을 맡은 이창열 감독은 "김민종의 또 다른 면모를 발견했다. 연기자로서 새로운 변화를 확인할 수 있었다"고 전했다.김민종의 '피렌체'로 20여 년 만에 영화로 복귀한다. 이번 작품에서 한층 성숙하고 묵직한 연기로 새로운 면모를 보여줄 예정이다.영화 '피렌체'는 단테가 살았던 삶과 같은 맥락으로 반추되는 주인공의 여정을 그리며 삶의 본질과 의미를 되묻는 깊은 이야기를 담았다. 삶의 중턱에 선 주인공을 통해 본질을 잊은 이들에게 쉼표 같은 순간을 선사할 예정이다.'그대 어이가리'로 해외영화제에서 56개 상을 휩쓴 이창열 감독의 네 번째 영화 '피렌체'는 김민종, 예지원의 열연과 이탈리아 올 로케이션 촬영으로 완성됐다. 여기에 튀르키예 국민 배우이자 이탈리아에서도 활동 중인 세라 일마즈(Serra Yilmaz)가 특별 출연해 작품의 무게감을 더할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr