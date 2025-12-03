안보현, 충격적인 이레즈미 문신 공개됐다…"♥이주빈과의 눈부신 비주얼 케미 기대 부탁" ('스프링')

2026 tvN 첫 로맨틱 코미디 '스프링 피버'가 안보현, 이주빈의 심쿵 케미스트리가 담긴 첫 커플 포스터를 공개했다. 안보현 팔의 문신이 시선을 사로잡는다.2026년 1월 5일(월) 첫 방송 예정인 '스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다.'스프링 피버'는 믿고 보는 대세 배우 안보현, 이주빈과 tvN 월화극 역대 최고 시청률을 기록한 '내 남편과 결혼해줘'의 박원국 감독이 의기투합한 작품으로 방송 전부터 열띤 관심을 받고 있다.오늘(3일) 공개된 2인 포스터에는 예측 불가한 돌진형 매력의 선재규와 얼어붙은 마음을 지닌 고등학교 교사 윤봄의 관계성이 고스란히 담겼다.재규는 봄을 번쩍 들어 올려 어깨에 둘러멘 채 입에는 꽃 한 송이를 물고 있다. '직진남'의 면모와 장난기가 동시에 느껴지는 그의 모습이 어디로 튈지 모르는 재규의 성격을 그대로 드러내고 있어 호기심을 자극한다.반면 봄은 설렌 듯한 얼굴로 재규에게 안겨 놀란 표정을 짓고 있다. 둘 사이의 상반된 온도 차가 각 캐릭터를 더욱 흥미진진하게 보여주고 있는 것. "대책 없이 감겨드는 봄날의 로맨스가 시작됐다!"라는 카피는 얼떨결에 끌려간 듯하지만 결국 서로에게 스며들 감정을 예고하며, 평범하지 않을 두 사람의 핫핑크빛 로맨스에 기대감을 높인다.제작진은 "찬바람이 불어오는 계절에 찾아올 따뜻하고 유쾌한 봄날의 설렘을 담고자 했다"라며 "안보현, 이주빈 배우의 눈부신 비주얼 케미와 상반된 에너지가 극 속에서 어떻게 펼쳐질지 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'스프링 피버'는 다음 달 5일(월) 오후 8시 50분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr