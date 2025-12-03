SNS

모델 김진경이 남편 김승규와 데이트를 즐겼다.지난 2일 김진경은 자신의 계정에 "내 짝꿍 예쁘고 건강한 거 맥이러 다니기 🩵(내가 다 먹음)🤭"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김진경은 김승규와 맛집 탐방에 나선 모습. 이들은 함께 셀카를 찍으며 다정함을 보였다.한편 1997년생인 김진경은 7살 연상의 축구선수 김승규와 지난해 6월 17일 결혼식을 올렸다. 김진경은 SBS '골 때리는 그녀들' 프로그램의 FC 구척장신 팀 미드필더로 활약하고 있다. 그는 축구라는 공통 관심사로 인해 김승규와 가까워졌고 이후 연애를 거쳐 결혼까지 골인했다. 더불어 김승규의 연봉은 20억원으로 알려져있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr