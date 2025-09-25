사진=채널A

장우혁이 16살 연하 오채이와 다정한 데이트 현장을 공개했다.24일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 182회에서 장우혁은 오채이와 새벽부터 러닝을 하면서 '꽁냥 케미'를 발산해 안방을 핑크빛으로 물들였다.장우혁과 오채이의 새벽 러닝 데이트가 공개됐다. 이날 장우혁은 동트기 전부터 한강 공원에서 오채이를 기다렸다. 얼마 후 오채이가 나타났고, 두 사람은 일출을 같이 보며 인증샷을 찍었다. 오채이는 "남자친구 생기면 하고 싶었던 로망이 러닝이었다. 사람들이 러닝은 결혼하기 전 리허설이고, 등산이 실전이라고 하더라"고 얘기했다.장우혁은 "채이는 뭐든 결혼을 전제로 말하네?"라며 웃었고, 오채이는 "그렇다. 우리 관계 진중하니까~"라고 받아쳐 장우혁을 '심쿵'하게 만들었다. 이후 두 사람은 본격 러닝에 돌입했고, 중간에 운동기구들이 있는 곳에서 휴식을 취했다. 여기서 장우혁은 복근 운동하며 "한 번 만져 봐~"라고 플러팅했다. 오채이는 "진짜 있다!"라면서 수줍어했다.달달한 분위기 속, 두 사람은 한강 라면도 끓여 먹었다. 장우혁은 오채이가 좋아하는 고수를 따로 챙겨와 라면에 넣어주는 센스를 발휘했다. 그런 뒤, 찜질방에서 피로를 풀었다. 이곳에서도 두 사람은 '양머리 수건'을 같이 두르고 식혜 하나를 나눠 먹는 등 달달함을 한도 초과시켰다.또한 '커플 요가'도 시도했는데, 의외로 호흡이 잘 맞자 오채이는 "우리 요가원 차릴까?"라고 훅 플러팅했다. 이를 지켜보던 '교장' 이승철은 "이제 식장 알아보면 되겠다!"라고 의미심장하게 말했고, 두 사람의 소개팅 주선자인 '교감' 이다해도 "진행하겠다"고 받아쳐 스튜디오를 후끈 달궜다.찜질방을 나온 두 사람은 평양냉면 집으로 갔다. 슴슴한 평냉을 좋아하는 두 사람은 "우린 왜 이렇게 잘 맞을까?"라며 '먹텐'을 폭발시켰다. 그러던 중 오채이는 "내가 안 좋아한다고 말했던 음식이 뭔지 기억하는지?"라고 기습 질문했다. 장우혁은 '동공 지진'을 일으키면서 "물에 빠뜨린 고기라고 그랬나?"라고 중얼거렸다. 오채이는 "(나와 만나기 전에) 소개팅을 많이 하시더니 헷갈리나 보다. 그래서 한 번에 소개팅 많이 하는 거 아니다"라고 귀엽게 질투했다.장우혁은 "소개팅은 채이가 처음이다. 그 전은 '자만추'였다"고 해명했다. 오채이는 빵 터져 웃었고, "오늘 러닝할 때 너무 좋았다. 열심히 뛰는 오빠의 모습이 멋졌다"고 칭찬했다. 장우혁은 "그러면 채이가 생각하는, 결혼 조건의 남자에 내가 다가갔을까?"라고 물었는데, 오채이는 "음...'우'며 들고 있다~"고 답해 '스튜디오 멘토군단'을 흥분케 했다. 장우혁은 "채이가 그렇게 대답할 줄 몰랐다"며 "난 '채'며 든 지 오래 전이다"라고 달달하게 속삭여 시청자들의 열띤 응원을 받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr