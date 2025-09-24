이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'

배우 심형탁이 아들 하루의 뛰어난 재능을 발견하고 감탄했다.24일 방송된 KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 심형탁과 아들 하루의 일상이 공개됐다.생후 223일이 된 하루는 아빠 심형탁과 함께 거울놀이를 시작했고, 거울 속에 자신의 모습을 보고 활짝 미소를 지어 아빠를 흐뭇하게 했다.이어 아들이 걸음마를 하는 모습을 보고 심형탁은 "언제 저렇게 컸는지, 한발 내딛는데 감동이었다"고 말해 훈훈함을 안겼다.이날 심형탁은 아들 하루와 여름휴가로 아기 전용 수영장을 방문했다. 하루는 물 속에서 본능적으로 발차기와 자유영, 배영, 턴까지 선보이며 놀라운 수영 능력을 뽐냈다.이를 지켜본 심형탁은 "지난번에 축구를 너무 잘해서 축구 선수를 시키려고 했는데 오늘 보니 수영을 너무 잘한다. 수영 선수를 시켜야겠다"며 "포동포동한 다리로 힘이 없을 줄 알았는데, 너무 여유 있게 발차기도 잘하고, 엎드려서 가다가 돌고, '우리 아이 봤냐'"며 감탄과 기대를 동시에 전했다.또한 하루는 또래보다 굵은 허벅지와 풍성한 머리숱으로 주변 부모들의 부러움을 사기도 했다. 심형탁은 "인터넷에서 '나 조금만 머리 숱을 달라'는 댓글도 있었다. 하루 마리숱이 화제였다"며 흐뭇한 미소를 지었다.한편 심형탁은 2023년 18세 연하 일본인 히라이 사야와 결혼해 슬하에 아들 하루를 두고 있다.조나연 기자 nybluebook@tenasia.co.kr