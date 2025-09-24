사진=차예린 아나운서 SNS

차예린 MBC 아나운서가 녹화 고충에 대해 뒤늦게 고백했다.차 아나운서는 지난 23일 자신의 인스타그램에 "혹시 기억하시나요 '찾아라 맛있는 TV' 통해 매주 지방을 돌며 제철 농수산물을 맛보던 그때, 새벽같이 일어나 메이크업을 하고 긴 시간을 차로 달려 밤늦게 돌아오던 길. 몸은 늘 무겁고 마음은 지쳐, 그래서 가기 싫었던 시절이 있었다"라는 글과 함께 여러 장의 사진들과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 차 아나운서가 행사 진행을 위해 제주도로 출장을 떠난 모습. 그는 "복귀 후 첫 제주 출장, 조금 반가웠다"라며 "이런 시간이 이토록 소중하게 느껴질 줄, 그때의 나는 몰랐다"라며 힘들었던 과거를 회상했다.한편 차 아나운서는 2009년 제53회 미스코리아 선발대회 선 출신으로, 2013년부터 MBC에서 아나운서로 활동 중이다. 올해 39세인 그는 김대호 전 MBC 아나운서가 몸 담고 있던 차장 자리에 최근 승진했음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr