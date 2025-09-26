사진=텐아시아DB

임영웅이 함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 18일부터 24일까지 '함께 홍대에 옷 구경 다니고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이다. 26일 임영웅 팬클럽 ‘영웅시대 경기북부사랑방'이 추석을 맞아 덕양구 고양동에 김치 500㎏을 기부했다고 밝혔다. 전달된 김치는 경제적 어려움을 겪는 저소득층 50가구에 배포될 예정이다. 강복희 영웅시대 경기북부사랑방 회장은 "임영웅 가수의 선한 영향력을 함께 이어가고자 회원들과 뜻을 모았다"며 "작은 정성이지만 이웃들에게 힘과 위로가 되길 바란다"고 전했다. 고양시 관계자 역시 "소외된 이웃을 위해 귀한 나눔을 실천해 주신 회원들께 감사드린다"며 "전달받은 김치는 저소득 가정에 소중히 전달하겠다"고 밝혔다.2위에는 송민준이 올랐다. 그는 대전에서 열린 단독 콘서트를 성황리에 마치며 팬들과 진정성 있는 시간을 나눴다. 지난 20일 오후 1시와 6시, 총 2회에 걸쳐 대전 우송예술회관에서 ‘2025 송민준 앨범 발매 콘서트 Prologue(프롤로그)'가 열렸다. 이번 공연은 지난 7월 발매된 첫 미니앨범 ‘프롤로그(Prologue)'를 기념하는 전국 투어의 일환으로, 서울에 이어 대전에서도 팬들의 뜨거운 호응 속에 진행됐다.3위는 박세욱이다. 그는 가수이자 뮤지컬 배우로 꾸준히 무대에 오르며 관객과 소통하고 있다. ‘보이스트롯'에서 우승을 차지하며 이름을 알렸고, 이후 ‘미스터트롯2'에 재도전해 뚜렷한 존재감을 각인했다. 다음 달 3일에는 가평잣고을시장 특설무대에서 열리는 ‘2025 가평잣고을시장 낭만음악회'에 출연할 예정이다. 해당 음악회는 지역 상권 활성화와 주민 화합을 위해 6년째 이어지고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '드라이브 갈 때 옆자리에 태우고 싶은 남자 가수는?', '드라이브 갈 때 옆자리에 태우고 싶은 여자 가수는?', '드라이브 갈 때 옆자리에 태우고 싶은 남자 트로트 가수는?', '드라이브 갈 때 옆자리에 태우고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr