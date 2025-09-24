텐아시아 DB

사진 제공 = TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'

김용빈도 긴장하게 한 신동들이 온다.오는 25일 방송되는 TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'(이하 '사콜 세븐') 21회는 음악 신동들과 함께하는 '환상의 짝꿍' 특집으로 꾸며진다. 트롯은 물론, 국악과 댄스 등 각기 다른 분야에서 활약 중인 신동들이 트롯 무대에 도전장을 내민다.이날 방송에서는 TOP7 멤버들이 신동들과 짝을 이뤄 '환상의 짝꿍'을 결성, 총 2라운드에 걸친 쟁쟁한 대결을 펼친다. 이때 '사콜 세븐' 센터장 김성주가 통 큰 제안을 내놓는다. 우승팀에게 사비로 용돈을 쏘겠다고 선언한 것. 이에 인사 팀장 붐을 비롯해 진(眞) 김용빈 등 출연진들도 잇따라 지갑을 연다. 과연 삼촌들의 용돈을 받는 주인공은 누가 될지 궁금증을 더한다.과열된 무대 열기 탓일까. 무대에 오른 김용빈은 "제가 노래한 지 22년 됐거든요? 근데 제일 떨리는 거 같아요"라며 전에 없던 긴장감을 드러낸다. 무대 직후에도 "세계적으로 떨렸다"라는 독특한 소감으로 떨림을 밝혔다는 후문이다.김용빈도 긴장할 만큼, 막강한 실력을 지닌 신동들의 출격이 예고된 TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'는 오는 25일 밤 10시 시청자와 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr