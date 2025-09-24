텐아시아 DB

스타건강랭킹 넘버원

오늘(24일) 방송되는 채널A ‘스타건강랭킹 넘버원’에서는 소화불량으로 쌓인 노폐물들이 장독소가 되어 비만을 유발한다는 내용을 소개한다.먼저 소화불량으로 강의가 진행되자 지석진은 ‘한 번도 소화가 안 된 적이 없었다’며 호언장담한다. 그런 지석진을 보며, 이숙은 ‘석진 씨는 뱃살이 없다’고 부러워하자, 지석진은 ‘사실 윗배가 조금 있다’고 고백한다. 특히 ‘인생 최대 몸무게’를 찍었다고. 건강랭킹이 시작되고 넘버원 주치의인 심경원 가정의학과 전문의가 ‘독살의 위험에 빠진 사람이 너무 많다’고 경고하자 출연자 전원이 긴장감을 감추지 못했다는 후문.이어 비만의 척도를 알아보기 위한 복부 CT가 공개되고, 출연자 대부분에게서 피하지방이 발견된다. 특히, ‘피하지방 비만’으로 진단이 된 전영미와 ‘내장지방형 비만’을 진단받은 이숙의 복부 CT 사진이 공개되자, 지석진은 "빨간 벨트를 차신 줄 알았다"며 놀린다.지석진은 ‘평소에 소화가 너무 잘 돼 배가 잘 꺼져서’ 고민이라고 말한 것과 달리 건강랭킹 2위에 오른다. 그러자 전영미는 ‘배가 쉽게 꺼졌던 것은 수다가 많아서’라고 콕 집어 말하고, 한다감은 ’먹은 걸 까먹은 게 아니냐‘며 너스레를 떤다.반면 소화불량성 비만의 위험이 가장 큰 스타 1위에는 놀랍게도 여배우인 한다감이 선정된다. 한다감은 "학교 다닐 때보다 성적이 더 안 좋다. 어릴 때부터 유달리 소화가 잘 안됐다"고 속상함을 내비친다. 이어 "관리해서 이 정도"라는 한다감의 몸에서 발견된 ‘이것’의 정체는 더 놀라움을 안겼다는데. 장독소를 만들고 비만의 위험을 높이고 있었던 ‘이것’은 바로 ‘곰팡이’였다고. 여배우의 몸에서 발견된 득실대는 곰팡이에 한다감은 당황한 모습을 보이며 부끄러워했다는 후문이다.과연 '소화불량’으로 ‘비만의 위험’이 높은 위기의 스타는 누구일지, 건강랭킹 결과는 오늘(24일) 저녁 8시 10분, 채널A ‘스타건강랭킹 넘버원’에서 밝혀진다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr