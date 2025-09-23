사진=이준수 SNS

배우 이종혁의 아들 이준수가 입시 준비에 한창인 모양새다.이준수는 23일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이준수가 중앙대학교에 방문한 듯 학교 마크가 새겨진 건물을 카메라에 담은 모습. 올해 만 17세로 현재 고양예술고등학교 연기과에 재학 중인 이준수는 한창 수시 모집 기간인 현재 해당 게시물을 올려 중앙대학교 연영과 지원 가능성에 무게를 싣었다.중앙대학교 연영과 출신 배우로는 선우용녀, 김강우, 김희선, 하정우, 김재화, 김래원, 최대훈, 장나라, 왕빛나, 권율, 강한나, 유인영, 이연희, 강하늘, 고아라, 김범, 박신혜, 최수영, 임수향, 신세경, 최태준, 김희정 등이 있다.이종혁은 서울예대 출신이다.한편 이준수는 아빠를 따라 배우의 꿈을 꾸고 있다. 데뷔작은 없지만 과거 MBC 예능 '아빠! 어디가?' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸으며 현재 구독자 21만 명에 다하는 유튜브 채널 '10준수'를 운영하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr