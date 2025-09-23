"안성재 셰프 도움 안 돼"…대니 구, '흑백요리사' 심사위원 소환했다 ('우발라')

대니 구가 '흑백요리사' 심사위원인 안성재 셰프에게 조언을 구했다고 밝혔다. 두 사람은 앞서 예능 프로그램을 통해 복싱 메이트로 절친한 사이임을 공개한 바 있다.23일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 새 예능 '우리들의 발라드' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 정익승 PD와 정재형, 차태현, 전현무, 대니 구, 크러쉬, 정승환이 참석했다.'우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간 함께 했던 인생 발라드를 공유하고 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 새로운 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다. 9인의 대표단 정재형, 차태현, 추성훈, 전현무, 박경림, 대니 구, 크러쉬, 정승환, 미미을 포함한 탑백귀 150인이 다함께 평가하는 집단 오디션을 예고한다.대니구는 "처음 섭외를 받고 고민이 많았다. 내가 어떤 역할을 해야할지 모르겠더라. 그래서 제작진과 미팅 하자마자 안성재 형에게 전화했다. 그랬더니 '네 맘대로 해'라고 하더라. 도움은 안됐지만 좋았다"며 "심사위원 특성이 다 다르다. 나는 심사보다는 선배인 친구로서 어떤 조언을 할 수 있을까 생각했다. 친구들이 성장하고 바꿔나가고 과정을 함께하는 게 영광스럽게 느껴진다. 함께할 수 있어 너무 행복하다"고 말했다.'우리들의 발라드'는 23일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr