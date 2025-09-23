사진제공=SBS

차태현이 '우리들의 발라드' 깜짝 스포를 유출했다.23일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 새 예능 '우리들의 발라드' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 정익승 PD와 정재형, 차태현, 전현무, 대니 구, 크러쉬, 정승환이 참석했다.'우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간 함께 했던 인생 발라드를 공유하고 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 새로운 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다. 9인의 대표단 정재형, 차태현, 추성훈, 전현무, 박경림, 대니 구, 크러쉬, 정승환, 미미을 포함한 탑백귀 150인이 다함께 평가하는 집단 오디션을 예고한다.제작발표회에서 선공개된 영상에서는 차태현이 19세 소녀가 부른 '너를 위해' 노래를 듣고 눈물을 쓷는 모습이 담기기도 했다. 이를 본 박경림은 "눈물 없는 사람인데"라며 놀라워했다. 차태현은 "우리 딸도 저런 생각을 하고 있을까"라며 눈물을 흘린 이유를 말했다.차태현은 "처음 기획안을 듣고 '이게 재밌을까요? 많이 볼까요?'였다. 2시간 40분을 러닝타임을 듣고 도박인가 싶더라. '그만큼 자신이 있구나' 하는 생각"이라며 "촬영을 하면서 지루하지 않을까 걱정했는데, 막상 촬영하는데 전혀 그런 게 없더라. 9명의 케미도 잘 맞아서 그런 부분에서 재미가 충족될 것 같다. 좋은 반응이 있었으면 좋겠다. 도와달라"고 요청했다.차태현은 기억에 남는 참가자에 대해 "초등학교 4학년 참가자가 등장했다. 근데 그 참가자가 촬영 날 컨디션이 너무 안 좋았다. 다른 오디션이었으면 탈락했을텐데 통과했다"고 스포했다.이에 전현무가 "대놓고 스포를 하면 어떡하냐"고 일침하며 꾸짖자 차태현은 "어차피 오늘 방송에 다 나간다. 어그로 끄는 게 낫지"라고 너스레를 떨었다.'우리들의 발라드'는 23일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr