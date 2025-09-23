사진제공=SBS

1977년생 미혼인 방송인 전현무가 열일 원동력에 대해 말했다.23일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 새 예능 '우리들의 발라드' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 정익승 PD와 정재형, 차태현, 전현무, 대니 구, 크러쉬, 정승환이 참석했다.'우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간 함께 했던 인생 발라드를 공유하고 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 새로운 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다. 9인의 대표단 정재형, 차태현, 추성훈, 전현무, 박경림, 대니 구, 크러쉬, 정승환, 미미을 포함한 탑백귀 150인이 다함께 평가하는 집단 오디션을 예고한다.전현무는 "'슈퍼스타K', '싱어게인'을 빼고 모든 오디션 프로그램을 진행한 전현무"라고 소개하며 "MC이자 심사위원으로 참가하게 됐다. 음악인들의 짧은 식견으로는 볼 수 없는 탑백귀의 대중적인 견해를 맡고 있다"고 해 웃음을 자아냈다.고정 프로그램만 10개 넘게 출연 중인 전현무는 이러한 원동력에 대해 "슬픈 이야기일 수 있는데, 개인 인생이 없어서 그렇다. 놀면 뭐하니다. 혼자있는 시간에 하는 게 없고, 방송으로 제 인생이 채워져나가는 느낌이다. ('전참시'에서) 최면도 걸어주고, ('사당귀'에서) 열애설도 내주고, 가상 세계와 현실 세계인지 모를 세계를 살고 있다. 집에 혼자 있으면 뭐하나. 나와서 에너지도 얻고, 방송이 스트레스가 아니다"라고 말했다. 전현무는 '전참시'에서 몇 주 전에 소개팅을 봤다고 밝힌 바 있다.이어 "오디션 프로그램을 많이 진행하는 이유는 참가자들의 간절한 눈빛, 초심을 기억하게 해주는 에너지에 중독된다. '나도 저랬던 적이 있지. 실검 오르려고 별짓 다했지' 하는 옛날 생각을 하게 된다. 참가자들 평균 나이가 18.2세라 더 간절하더라"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr