율희, 이혼 2년 만에 새출발 암시했다…최민환과 소송 중인데 "연애 할 것" ('4인용식탁')

사진=텐아시아DB

전남편 최민환과 양육권 소송 중인 라붐 출신 율희가 연애에 대한 의지를 보였다.지난 22일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁' 말미에는 배우 방은희가 절친으로 율희, 양소영 변호사를 초대한 모습이 담겼다.이날 방은희는 세 사람의 조합에 대해 "이혼한 전남편이 엔터 회사 대표였는데 율희가 그 회사의 아이돌이었다"고 말했다. 율희는 양소영을 "나의 현재 이혼 변호사님"이라고 설명했다.두 번의 이혼을 겪은 방은희는 "내 인생에서 제일 잘 한 건 이혼"이라고 말했다. 율희도 "삶의 시작이 이혼"이라며 공감했다. 이어 방은희는 율희에게 "남자 만나라. 연애 좀 해"라고 조언했고, 율희는 "연애 해야죠"라고 말했다.한편 율희는 2018년 FT아일랜드 최민환과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 뒀으나 2023년 이혼했다. 당시 양육권을 포기했던 율희는 이후 '솔로라서'를 통해 전남편 최민환의 유흥업소 출입과 성추행 등을 폭로했다.이후 율희는 최민환을 상대로 양육권자 변경, 위자료 및 재산분할을 청구하는 조정 신청서를 접수했지만, 합의를 이루지 못해 조정 불성립 결정이 내려졌다. 경찰은 최민환을 성매매처벌법 위반 및 강제추행 혐의를 인정할 증거가 충분하지 않다며 무혐의 처분을 내렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr