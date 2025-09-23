사진=KBS2
'친밀한 리플리'가 첫 신고부터 배우, 연출, 대본의 완벽한 삼박자 시너지를 폭발시키며 중독적인 서사의 서막을 열었다.

지난 22일(월) 첫 방송 된 KBS 2TV 새 일일드라마 '친밀한 리플리' 1회는 닐슨코리아 기준 시청률 전국 8.2%(전국 가구 전체 기준)를 기록, 동 시간대 전 채널 1위를 기록하며 믿고 보는 쾌속 질주를 예고했다.
'친밀한 리플리' 첫 회는 엄마에게 버림받고 살인자 누명을 쓴 아빠로 인해 취직에도 실패하는 설움을 겪는 차정원(이시아 분)이 고등학교 때 친구인 주영채(이효나 분)와 재회한 후 주영채를 따라간 파티에서 처음으로 주영채 행세를 하며 희열을 느끼는 모습이 담겼다. 더욱이 차정원이 비가 쏟아지는 거리에서 한혜라(이일화 분)와 마주치게 되는 내용이 숨 쉴 틈 없이 빠르게 휘몰아치며 긴박감을 드높였다.

가장 먼저 첫 회에서는 25년 전 차기범(박철호 분)이 경찰에 끌려가는 가운데, 어린 정원이 눈물을 터트리는 장면으로 시작됐다. 이어 엄마 한혜라는 어린 정원에게 다시 돌아올 것을 약속하며 조미향(윤지숙 분)에게 차정원을 부탁했지만 "그 후로도 25년 동안 엄마는 날 데리러 오지 않았다"라는 차정원의 말과 함께 살인자 딸로 낙인찍힌 차정원이 고졸 출신이라는 이유로 면접에서 외면당하고 처음 출근한 직장에서도 잘리더니 결국 고깃집 철판 닦이 알바 등을 전전하는 모습이 그려졌다.
곧이어 현재라는 자막과 함께 명품 옷으로 갈아입은 차정원이 '주영채'라는 이름으로 세훈과 맞선을 본 후 결혼식을 올리고 자신을 따뜻하게 안아주는 시어머니 한혜라의 품에서 "한혜라, 당신을 무너뜨릴 수만 있다면 가짜여도 좋아. 주영채가 돼야 해. 아니 난 주영채야"라고 서늘한 눈빛을 드리우는 모습이 몽타주 씬으로 펼쳐져 호기심을 자극했다.

시간은 다시 6개월 전으로 돌아가고, 백화점 명품관 퍼스널쇼퍼 알바생으로 일하던 차정원은 옷 배달을 간 VIP 고객의 집에서 애인과 함께 있던 주영채와 마주쳤다. 그 사이 백화점 명품관 퍼스널쇼퍼룸에서 의상을 두고 부딪쳤던 한혜라와 공난숙(이승연 분)은 진태석(최종환)과 삼자대면을 통해 진세훈과 주영채의 혼사에 관해 이야기를 나누며 팽팽한 신경전을 벌였다.
차정원은 주영채로 인해 주영채의 고급 의상을 입은 채 난생처음 프라이빗한 클럽 파티에 참석했고, 이때 무리 속에서 '빅토리아신'으로 통하던 주영채는 차정원의 이름을 묻는 사람들에게 '주영채'라는 자신의 이름을 거짓으로 알려 주영채를 당황하게 했다. 반면 한혜라는 딸 진세미(최다음 분)가 주영채를 찍었다며 건네준 핸드폰 속 사진을 지켜보다 그리움에 사무친 듯 비밀 금고 속에 숨겨뒀던 어린 정원의 물건들을 꺼내 보며 눈시울을 붉히는 모습으로 궁금증을 자극했다.

엔딩에서는 면접관에게 몹쓸 짓을 당하려는 순간 뛰쳐나온 차정원이 비를 맞으며 걷다 구두 굽이 부러진 채 넘어지면서 눈물을 토해내는 가운데 한혜라가 나타나 차정원에게 우산을 씌워주는 장면이 담겼다. 눈가가 그렁한 차정원과 우아한 미소의 한혜라가 서로를 마주하는 상황에서 어린 시절 차정원과 한혜라의 이별 장면이 스치듯 지나쳐 앞으로 두 사람의 만남이 어떤 파장을 일으키게 될지 관심을 키웠다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

