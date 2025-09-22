투어스 신유·앤팀 의주, '인기가요' 새 MC 발탁…첫사랑 비주얼
SBS '인기가요'가 새 MC 조합을 확정했다.

그룹 TWS (투어스)의 신유와 앤팀의 의주가 새 MC로 합류, 기존 MC 아이브 이서와 함께 '인기가요'를 이끈다.

신유는 지난해 '인기가요' 스페셜 MC로 나섰을 당시 철저한 준비성과 뛰어난 순발력으로 생방송을 매끄럽게 진행하며 주목을 받았다. 또한 '인기가요'의 웹 콘텐츠 '매점가요'에서 'MC 알바신유'로 활약하며 의욕적인 진행과 엉뚱한 매력까지 발산, 제작진의 마음을 사로잡은 바 있다.

함께 호흡을 맞추게 될 의주는 일본에서 이미 밀리언셀러를 기록하며 글로벌 팬덤을 형성한 앤팀의 리더다. 한국 정식 데뷔를 앞두고 '인기가요'를 통해 꾸준히 무대에 섰던 의주는 늘 밝은 에너지와 열정적인 모습으로 제작진을 흐뭇하게 했다는 후문이다. 팀을 이끄는 통솔력과 무대 장악력이 돋보이는 의주가 아직 공개되지 않은 신선한 매력을 시청자들에게 전할 것으로 기대를 모은다.
사진 제공=SBS '인기가요'
기존 MC 이서는 신유, 의주와 새로운 3MC 호흡을 예고했다. 지난 1년 5개월간 안정감 있는 진행으로 무대를 이끌어온 이서는 새 파트너들과 만나 더욱 다채로운 3MC 케미스트리를 완성할 예정이다.

'인기가요' 제작진은 "첫사랑 비주얼을 자랑하는 신유와 의주가 '차세대 리더즈'로서 새로운 시너지를 보여줄 것"이라며 "이서와 함께 만들어갈 세 사람의 신선한 매력에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

아이브 이서, 투어스 신유, 앤팀 의주가 함께하는 새로운 SBS '인기가요'는 오는 10월 중 첫 선을 보인다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

