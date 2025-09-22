/ 사진제공= tvN

tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’가 이준호의 성장 포스터와 영상을 공개했다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’(연출 이나정·김동휘, 극본 장현, 기획 스튜디오드래곤, 제작 이매지너스·스튜디오 PIC·트리스튜디오)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍’(이준호)의 고군분투 성장기를 그린다. 대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 보통 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 전망이다.공개된 포스터의 강태풍은 원단을 소중히 끌어안고 화물 더미 사이에 버티듯 앉아 환한 미소를 짓고 있다. “기대해도 좋아. 나 하나 살자고 시작한 거 아니니까”라는 카피는, 이러한 그의 모습이 혼자가 아닌 모두를 지키려는 결의임을 단번에 보여준다. 자유분방한 청춘에서 하루아침에 무역회사의 초보 사장이 된 그는 주저하지 않고 위기를 정면 돌파하려는 강단과 꺾이지 않는 의지로 안방극장에 뜨거운 울림을 예고한다.함께 공개된 성장 티저 영상에선 강태풍의 단단한 기개가 날개를 펼친다. 압구정동을 누비던 ‘압스트리트 보이즈’에서 한순간에 IMF라는 직격탄을 맞은 강태풍. 이 모든 일들이 누구의 탓인지 알 길이 없었고 그런 생각조차 할 수 없었던 혼돈의 위기 속에서, 태풍상사 폐업 신고서를 손에 쥐고 고민에 빠지지만 결국 “태풍상사의 진짜 직원의 되고 싶어요”라는 다짐으로 상사맨의 길을 택한다. 그러나 자신감 넘치던 각오와 달리, 해외 업체와의 통화에서 “헬로?”만 연발하다가 총무부 차장 차선택(김재화)에게 ‘등짝 스매싱’을 맞는 등 허당미 넘치는 초보 사장의 현실로 웃음을 자아내기도 한다.이러한 좌충우돌은 곧 성장으로 이어진다. 태풍상사 직원들과 부딪히고 배우며 점차 회사의 중심을 잡아가는 강태풍의 모습은 포기를 모르는 행동파의 진면목을 보여준다. “뭐든 지 할 거예요. 회사를 위해서”라며, 모두의 생존을 위해 온몸을 던지는데 주저하지 않는 것. 특히 달리는 화물 트럭을 필사적으로 막아서는 장면은 ‘나 하나 살자고 시작한 게 아닌’ 꺾이지 않는 책임감과, 위기 속에서도 서로를 붙잡으며 함께 돌파해 나가는 연대의 정신을 압축적으로 담아내며 기대감을 한층 더 끌어올린다.제작진은 “위기 속에서도 주저하지 않고 돌파하는 강태풍의 성격을 이번 성장 포스터와 티저에 담았다. 자신의 생존을 넘어 모두를 보듬는 그의 여정이야말로 ‘태풍상사’가 전하고자 하는 핵심 메시지로, 시청자들에게 따뜻한 공감과 희망을 남길 것”이라고 전했다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’는 오는 10월 11일 토요일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr