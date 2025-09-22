사진=소연 SNS

그룹 티아라 출신 소연이 근황을 전했다.소연은 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "바로 밤 수영하러"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 소연이 남편과 함께 두바이에서 호화스러운 스파를 즐긴 후 수영장을 찾은 모습. 소연은 남편과의 달달한 분위기를 자아냄과 동시에 리치한 일상을 보여줘 눈길을 끌었다.한편 소연은 2022년, 9세 연하의 축구 국가대표 선수 조유민과 3년간의 열애 끝에 혼인신고를 올리고 법적 부부가 됐다. 두 사람 사이 자녀는 없다.조유민은 지난해부터 아랍에미리트(UAE) 샤르자FC로 이적하면서 소연과 함께 두바이로 이주했다. 조유민이 이적 당시 샤르자에서 지불한 이적료는 약 15억원이었으며, 이적 후 현재 조유민의 연봉은 20억원까지 뛰었을 것으로 추정된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr