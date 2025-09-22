사진=최준희 SNS

故최진실의 딸 최준희가 비현실적인 몸매를 과시했다.최준희는 지난 21일 자신의 인스타그램에 "이번달에도 다르게 슬림하게 가을 준비 가보입시더"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희가 해변가 위에서 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 최준희는 얇은 팔·다리와 비현실적 허리를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 2003년생인 최준희는 과거 루푸스병 투병으로 96kg까지 쪘다가 최근 41kg까지 감량해 많은 관심을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr