'123kg' 신기루, 이중턱 시술 받았다…"위고비는 NO, 몸에 손댈 생각 없어" ('배불리힐스')

개그우먼 신기루가 이중턱 시술을 했다고 밝혔다.신기루는 지난 21일 공개된 디즈니+ ‘배불리힐스’ 6회에서 바비큐 재료를 습득하기 위한 ‘더위사냥 워터파크’ 게임을 이어갔다. 제한 시간 3분 안에 5명이 물 위 언덕을 넘어야 하는 미션에서 그는 몸을 아끼지 않고 길잡이 역할을 맡아 물을 온몸으로 맞으며 동료들의 도전을 도왔다. 첫 시도는 아쉽게 실패했지만, 두 번째 도전에서 감을 잡은 멤버들과 함께 성공을 거두며 돈마호크에 이어 돼지껍데기까지 재료를 획득했다.격렬한 물놀이 후 이들을 반긴 것은 줄지어 놓인 각종 컵라면. 인당 하나만 선택할 수 있는 조건 속에서 신기루는 깊은 고민 끝에 육개장 작은 컵을 집어 들었다. “이거는 순정이지”라며 물을 넣은 지 3초 만에 젓가락을 움직이는 모습으로 최애 라면에 대한 애정을 드러냈다.현장을 웃음바다로 만든 에피소드도 이어졌다. 빌려 신은 양말이 발에 절반밖에 걸쳐지지 않아 폭소를 자아낸 것. “살이 두피에도 찐다”는 솔직한 고백으로 멤버들을 놀라게 한 그는 배우 이규호의 뒷목을 보며 “이거 거의 더블 패티인데?”라고 받아쳤다.신기루는 자신 있는 신체 부위로 ‘엉덩이’를 꼽으며 당당한 자신감을 뽐냈다. 서장훈이 성형 여부를 묻자 신기루는 “뭐야, 나 예쁘게 본 거네”라며 능청스럽게 받아쳐 웃음을 안겼고, 성형 기준에 ‘자신의 눈’이 거론된 사연을 공개하며 무한 자신감을 과시했다.신기루는 이중턱 시술을 받으러 갔다가 턱을 찾지 못해 성대 근처에 멍이 들었던 경험을 전해 모두를 폭소케 했다. 서장훈이 위고비 사용 여부를 묻자 그는 시상식 전 식욕억제제조차 효과가 없었던 일화를 털어놓으며 “작정하고 뺄 게 아니면 몸에 손댈 생각이 없다”고 단호히 말했다.한편, 신기루는 몸무게가 123kg라고 밝힌 바 있다. 그는 체성분 측정에서 체지방량만 무려 65.5kg를 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr