배우 손예진이 남편 현빈과의 현실 부부 일상을 솔직하게 공개했다.21일 정재형의 채널 '요정재형'에는 손예진이 게스트로 출연해 결혼과 육아, 부부 생활에 대해 허심탄회하게 털어놓는 모습이 그려졌다.손예진은 현빈과의 관계에 대해 "배우들은 공과 사가 딱 나눠진다"며 "'협상' 촬영을 하면서 서로 공감할 부분이 많았다. 동갑이고, 데뷔 연도도 비슷하고 부모님 나이도 같다. 뭔가 말하지 않아도 이해되는 점이 많았다"고 털어놨다. 이어 "현빈은 있는 그대로의 모습을 보여줘서 편했다"고 덧붙였다.아이를 키우면서 달라진 부부 생활에 대해 손예진은 "아이를 키우면서 모든 게 달라졌다. 연애 시절이나 결혼 초기에는 요리를 매일 레시피 찾아서 해보고, 안 해본 요리가 없었다. 근데 지금은 아이가 우선이라, 아이 해주고 남편에게 남은 육전을 주면 '육전을 언제 먹어봤더라'라며 놀라워한다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 손예진은 "실제로 부부들이 그런 것들로 싸운다고 하는데, 남편은 속으로 섭섭할 수는 있지만 티를 내지 않고 이해해 주는 게 고맙다"며 고마움을 전했다.한편 손예진은 동갑내기 배우 현빈과 결혼해 슬하에 1남을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr