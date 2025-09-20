이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘은수 좋은 날'

강은수(이영애 분)이 이경(김영광 분)에게 동업을 하자고 제안했다.20일 방송된 KBS2 새 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날' 1회에서는 평범한 주부 강은수가 절망 끝에서 가족을 지키기 위해 고군분투하는 모습이 그려졌다.강은수는 남편 박도진(배수진 분)의 코인 투자 실패와 췌장암 판정 때문에 하루아침에 삶이 뒤집혔다. 주택까지 날릴 위기에 처한 강은수는 딸의 교육과 가족의 생계를 지켜야 하는 막중한 책임을 안게 됐다.그러던 중 집에 몰래 숨어든 마약상 '팬텀'과 얽히면서 상황은 예기치 않게 흘러갔다. 강은수는 남편의 가방이라고 생각했던 수상한 가방의 정체를 알게 됐고, 언론 보도를 통해 마약 거래로 매달 2억 이상의 수익을 올린 마약상의 존재까지 파악했다.게다가 극단적인 선택을 시도한 남편 박도진을 끌어안고, 강은수는 "내가 다 지킬 거야. 아무것도 안 뺏길 거다. 그러니까 당신은 옆에만 있어라. 살아만 있어. 당신 없으면 나랑 수아, 전부 잃는 거다"며 오열했다.그렇게 강은수는 클럽에 주방일을 지원했다가, 얼떨결에 청소부로 취직을 했다. 클럽에서 자신의 딸의 미술 선생님으로만 알았던 (이경 분)이 마약상 제임스라는 사실을 알고, "동업하자. 나랑"라며 예상치 못한 동업을 제안하며, 가족과 자신을 지키기 위한 길을 선택해 극의 긴장감을 높였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr