고현정 아들, 엄마 존재 차마 못 밝혔다…"격대게 대립하는 이유 주목하길" ('사마귀')

사진제공=SBS

장동윤과 이엘이 격하게 대립한다.지난 19일 방송된 SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 5회가 또다시 안방극장을 충격에 빠뜨렸다. ‘사마귀’ 모방살인 범인이 등판한 가운데 유력 용의자 박민재(이창민 분)가 차수열(장동윤 분) 앞에서 죽음 위기에 처한 것. 차수열의 절규는 이후 그의 수사가 더 집요하고 처절해질 것을 암시한다는 반응이다.차수열은 연쇄살인마 ‘사마귀’ 정이신(고현정 분)의 아들이다. 엄마의 살인에 대한 죄악감에, 사람을 살리려고 경찰이 된 그는 23년 만에 ‘사마귀’ 모방살인 사건이 발생하면서 엄마와 재회했다. 차수열은 정이신을 평생 증오했지만 범인을 잡기 위해, 더 이상의 죽음을 막기 위해 정이신과 공조수사를 하고 있다. 그러나 이 모든 것은 극비에 부쳐졌고, 연쇄살인 수사팀원들은 차수열의 수사에 의구심을 품었다.그러던 중 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 5회에서 연쇄살인 수사팀원들도 정이신의 존재를 알게 됐다. 차수열은 정이신과 자신의 모자(母子) 관계도 밝히려 했지만, 최중호(조성하 분)가 막았다. 그러나 이미 연쇄살인 수사팀의 팀워크에는 균열이 생긴 상황. 특히 범인 잡는 것, 팀을 중요하게 생각하는 경찰 김나희(이엘 분)의 차수열에 대한 불신이 매우 높아졌다.이런 가운데 20일 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작진이 6회 본방송을 앞두고 차수열과 김나희가 팽팽하게 대치 중인 모습을 공개해 이목을 집중시킨다.사진 속 차수열과 김나희는 연쇄살인 수사팀 사무실에서 마주 서 있다. 당황한 듯 차수열의 눈빛이 한없이 흔들리는 가운데, 그의 앞에 선 김나희는 차가운 눈빛과 표정으로 차수열을 직시하고 있다. 급기야 마지막 사진에서는 차수열이 다소 흥분한 것처럼 보인다. 두 사람 모두 한 치도 물러서지 않으려는 듯 대치하는 것과 달리, 다른 연쇄살인 수사팀원들은 고개를 푹 숙이고 있어 궁금증을 자아낸다.‘사마귀: 살인자의 외출’ 제작진은 “6회에서는 차수열과 김나희가 격하게 대립한다. 이는 ‘사마귀’ 모방살인 범인 윤곽이 서서히 드러나고 있는 가운데 두 사람이 대립하는 이유가 무엇일지 주목해 주시기 바란다. 또 금방이라도 터질 듯 강력한 긴장감을 유발하는 장동윤, 이엘 두 배우의 팽팽한 열연에도 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr