'이채민♥' 임윤아, 결국 뺨 맞고 불호령 내려졌다…잔뜩 서린 노기 ('폭군의셰프')

사진제공=tvN

임윤아가 대비 신은정의 분노를 산다.20일 방송되는 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’ 9회에서는 자현대비(신은정 분)에게 뺨을 맞은 대령숙수 연지영(임윤아 분)의 사연이 밝혀진다.연지영은 귀녀(鬼女)의 신분으로 입궁한 후부터 현재까지 하루가 멀다하고 위태로운 하루하루를 보내왔다. 대령숙수 자격을 두고 선임숙수들과 대결을 펼치는 것은 물론 사신단으로 온 명나라 숙수들과 요리 경합을 벌이는 등 치열한 분투 속에서 살아가고 있다.특히 숙원 강목주(강한나 분)와 제산대군(최귀화 분)의 계략이 날이 갈수록 극심해지면서 자객들에 의해 목숨을 잃을 뻔하기도 했다. 그러나 연지영은 이들의 교활한 음모를 피해 자신을 향한 곱지 않은 시선들을 하나씩 이겨내며 대령숙수로서 입지를 다지고 있는 만큼 많은 이들의 응원을 불러일으키고 있다.그런 가운데 공개된 사진 속에는 연지영을 둘러싼 또 하나의 살벌한 기류가 감지되고 있다. 어두운 밤 자현대비에게 뺨을 맞은 모습이 포착된 것. 영문을 알 수 없다는 듯 놀란 기색을 감추지 못하는 연지영의 모습이 호기심을 자극한다.반면 연지영을 바라보는 자현대비의 눈빛에는 본 적 없는 노기(怒氣)가 서려 긴장감을 더욱 가중시킨다. 뿐만 아니라 수라간의 숙수들도 모두 벌벌 떨게 할 불호령까지 내릴 예정이어서 더욱 관심이 집중된다. 과연 연지영과 자현대비 사이에 어떤 일이 있었던 것인지 궁금증이 고조된다.매일이 위기인 임윤아의 또 다른 고난은 이날 오후 9시 10분 방송되는 ‘폭군의 셰프’ 9회에서 펼쳐진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr