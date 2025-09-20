사진 = 강예원 인스타그램

배우 강예원이 화이트 크롭티와 와이드 팬츠로 완성한 하이틴 무드에 반려견 케어까지 더한 일상샷으로 시선을 붙들었다.강예원은 인스타그램에 하트와 강아지 이모지가 담긴 멘트와 사진을 남겼다.사진 속 강예원은 셀카 거울 앞에서 새초롬한 표정으로 카메라를 응시한다. 핑크 네일과 실버 비즈 스트랩이 달린 폰 케이스, 레이어드 진주 목걸이가 화이트 크롭 티셔츠와 대비를 이루며 발랄함을 더한다. 다른 컷에서는 블랙 와이드 팬츠와 레오퍼드 슬립온, 빅 사이즈 토트백을 매치해 편안하면서도 트렌디한 실루엣을 완성했다.특히 대형 아트북이 놓인 라운지에서 반려견이 편안히 누운 ‘유모차’를 한 손으로 밀며 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다. 비 오는 날씨를 암시하는 이모지처럼 아늑한 실내에서의 데이트룩과 귀여운 반려견의 조합이 ‘러블리’ 그 자체다. 댓글창에는 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "언니 이뻐요" "화이팅" "넘 귀요미 넘쳐나세용" "이뿌당" 등이 이어졌다.강예원은 SNS를 통해 일상을 전하며 팬들과 소통 중이며, 차기작과 화보·예능 등 다양한 활동으로 만남을 이어갈 전망이다.한편 2001년 드라마 '허니허니'로 데뷔한 1979년생 강예원은 드라마, 예능, 영화를 오가며 다방면으로 활동했다. 강예원은 지난 2022년 JTBC '한 사람만'에 출연 후 현재는 3년째 작품 활동을 쉬고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr