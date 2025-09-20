'40세' 기안84, 결국 노화 부작용 왔다…"마라톤 안 될 것 같아" ('나혼산')

사진=텐아시아DB

기안84가 러닝 부작용으로 노화가 왔다고 밝혔다.지난 19일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')에서는 대구에 내려간 키의 일상이 담겼다.이날 VCR를 보던 중 과거 자료 화면을 통해 3년 전 기안84의 모습이 나왔다. 이를 본 코드쿤스트는 "저때 왜 이렇게 젊었냐"며 놀라워했다.이에 박나래와 전현무는 "마라톤 하면 안 될 것 같다", "러닝 후유증"이라고 놀리면서 "얼굴도 뽀얗고 머리숱도 많다"고 안타까워했다. 기안84는 "달리기가 노화를 일으키나보다. 나도 깜짝 놀랐다"며 당황해했다.이날 박나래는 전현무에게 분노하기도 했다. 앞서 에이티즈 산을 최애라고 밝힌 박나래는 전현무가 에이티즈 일본 공연에 방문해 SNS에 인증샷을 올린 것에 “에이티즈의 에이도 한 번 안 꺼냈던 사람이 거길 왜 갔냐. 내 유일한 취미를 왜 뺏어가냐”고 버럭했다.이에 전현무는 “산이는 내 건데?”라고 놀렸고, 기안84는 “내가 노래방 가서 에이티즈 노래 불러줄게”라며 위로했다. 그러나 반전이 있었다. 전현무가 박나래를 위해 콘서트 굿즈 티셔츠에 산의 친필 사인을 받아온 것. 이를 본 박나래는 “충성을 다하겠다”고 고마워했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr